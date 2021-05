Mauscheleien in Bargeshagen? Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen

Bargeshagen

Hoppla! Was läuft denn da in Bargeshagen? Offenbar einiges schief. Eine Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen, in dem sich ein paar Insider hinter verschlossenen Türen gegenseitig Aufträge und Baugrundstücke zuschanzen. Genau das scheint dort aber der Fall zu sein. Die Verstrickungen, in denen sich der Bürgermeister und sein Stellvertreter bewegen, stinken schon sehr nach Mauschelei.

Jetzt soll mal wieder ein Investor, der nicht zum Innercircle gehört, verprellt werden. Nicht zum ersten Mal. Gerade erst gab es ähnliche Spielchen um den ehemaligen Sportpark Barge. Klingt ungefähr so: Wer nicht zum Dorf gehört, darf hier auch nix bauen. Das geht so nicht.

Bargeshagen muss sich an geltende Gesetze halten

Auch Bargeshagen hat sich an geltende Gesetze zu halten. Und wenn es kein Konzept für eine öffentliche Nutzung einer Liegenschaft gibt, dann gibt es auch kein Anspruch auf Vorkaufsrecht. Und wenn die Frist dafür versäumt wurde, hat es Grünes Licht für den Investor zu geben, der sich innerhalb des B-Plans bewegt.

Artikel zum Kommentar: Gemeinde Bargeshagen lässt Eigentümer der Alten Molkerei hängen

Wenn da aus Gier auch noch ein mittelständischer Unternehmer und Familienvater platt gemacht wird, dann wird es nicht nur für die Kommunalaufsicht interessant, sondern auch menschlich armselig.

Von Michael Meyer