Bäk

Die Gemeinde Bäk bietet eine wechselvolle politische Geschichte. Einst gehörte das Dorf mit seinen knapp 800 Einwohnern zu Mecklenburg, das im Zuge des Barber-Ljaschenko-Abkommens im November 1945 gegen Gemeinden auf der Ostseite des Schalsees ausgetauscht worden ist. Seitdem gehört es zu Schleswig-Holstein.

Dass die Einheimischen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Fall der Mauer sorglos und frei im ehemaligen Grenzgebiet bewegen konnten, sich nun plötzlich rigoros an die Zeiten des Kalten Krieges erinnert fühlen, reißt vor allem bei der älteren Generation alte Narben auf. Wegen der Corona-Regeln dürfen Menschen in Schleswig-Holstein nicht mehr nach MV fahren, um einzukaufen oder Freunde zu besuchen – selbst wenn sie direkt an der Grenze wohnen. Nach der politischen Wende hätte wohl niemand mehr an eine derartige Grenze gedacht, die die uneinige Politik der Länder im Kampf gegen das Virus mit sich bringt.

Corona baut Mauern. Im Alltag schränkt es die unglücklichen Grenzgänger ein. Vor allem, weil sie ihre Freunde auf mecklenburgischer Seite nicht besuchen dürfen – umgekehrt ist das aber möglich. Unverständnis über so viele geltende und unterschiedliche Verordnungen ist vor allem da vorprogrammiert, wo sie an den Landesgrenzen zusammenstoßen. Es ist ein sensibler Ort der Geschichte und dieser verlangt auch einen sensiblen Umgang mit den Bewohnern.

Von Carolin Riemer