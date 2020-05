Kommentar zu Sport in Krise - Mini-Zugeständnisse an den Sport in MV in der Corona-Krise sind unlogisch

Angesichts der umfassender Absagen von Sportveranstaltungen und der unklaren Perspektive wachsen Unverständnis und Unmut bei den Betroffenen. Die Politik muss klare Perspektiven aufzeigen und Mut zum Umsteuern haben, meint OZ-Sportchef Christian Lüsch.