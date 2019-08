Pütnitz

Vier Tage wieder Kind sein, mit Spielen, Sport und Musik direkt am Wasser: Dieses Versprechen zieht alljährlich ein paar tausend junge Leute auf den ehemaligen Flughafen Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Doch dieses Mal ist etwas anders: Es ist viel größer geworden, mit 14 000 Ticketkäufern erwarten die Veranstalter doppelt so viele Gäste wie 2018, auch Familien mit Kindern finden jetzt ihre Nische.

Das alles hat seinen Grund. Der Online-Modehändler About You, eine Tochter des Otto-Konzerns, sitzt jetzt mit im Boot. Die Marke ist sogar Teil des Festivalnamens geworden. Für das Unternehmen ist das ein kluger Schachzug, um bekannter zu werden und sich als authentisch und glaubwürdig darzustellen. Aber gilt das auch für das Festival? Es werde sich nicht viel ändern, versichern die bisherigen Alleinveranstalter von Supremesurf aus Rostock.

Es wird nicht ganz klar, wieso ausgerechnet der Online-Klamottenverkäufer, der sich auch bei der Berliner Fashionweek über eigene Veranstaltungen vermarktet, zum Spiel- und Sportevent Pangea passen soll. Aber es ist eine Chance, größer und vielfältiger zu werden. Und zugleich ein Risiko. Was ist, wenn der Geldgeber nach ein, zwei Jahren verschwindet? Ein Zurück auf Anfang wäre in dem Fall nicht so leicht.

Von Gerald Kleine Wördemann