Rostock

Was ist nur mit manchen Menschen los? In Rostock treten drei Männer in aller Öffentlichkeit gegen einen wehrlosen Igel, als wäre er ein Ball. Sie legen ihn sogar in eine Mütze, um ihn gegen parkende Autos schleudern zu können. Es verschlägt einem die Sprache, es tut einem in der Seele weh. Wie respektlos und g...