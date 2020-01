Nachfolge von CDU-Chef Kokert: Charismatische Kandidaten sind rar

Schwerin

Und tschüss! CDU-Landeschef Vincent Kokert kündigt den Rückzug an. Das hat viele Parteifreunde kalt erwischt, denn Kokert galt als charismatischer Lenker, Stratege, Hoffnungsträger für die Landtagswahl 2021. Auf ihn ist die Landes-CDU zugeschnitten. Es schien nur eine Frage der Zeit, wann er die CDU-Minister austauscht, sich selbst einwechselt.

Genau das Machtvolumen des scheidenden Chefs könnte das künftige Problem der Partei werden. Der Kapitän geht von Bord, überlässt das Ruder dem Wind, die Matrosen gucken verdutzt. Schlimmstenfalls entbrennt ein Machtkampf um die Spitze. Im Jahr vor wichtigen Wahlen ein Bärendienst für die CDU.

Sein Wunsch klingt glaubwürdig

Kokert muss sich fragen lassen, warum er sich kürzlich zur Wiederwahl stellte. Die Nachfolge – ungewiss. So groß ist die Zahl an Charismatikern mit Menschenfänger-Talent in der CDU nicht. CDU-Dino Eckhardt Rehberg verkörpert keinen Aufbruch, Landrat Michael Sack ist wohl zu unerfahren. Jung-Talent Philipp Amthor (27)? Kaum vorstellbar.

Kokerts Rückzug kommt nicht völlig überraschend. Öfter deutete er an, wie schlecht sich seine Rolle als Vater von vier Kindern mit dem Politikbetrieb verträgt. Sein Wunsch nach mehr Familie klingt glaubwürdig.

Von Frank Pubantz