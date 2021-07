Nachdem Pop-Ikone Nena am Wochenende auf einem Konzert in Berlin Fans dazu aufgerufen hatte, das Hygienekonzept zu missachten, wurde ihr Auftritt in Wetzlar abgesagt. Dass die Sängerin auf Rügen trotzdem auftreten darf, birgt zwar ein Risiko, ist aber dennoch die richtige Entscheidung, meint OZ-Redakteurin Stefanie Büssing.