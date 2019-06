Rostock

Die Weltpolitik blickt auf Lubmin in MV, wo ab 2020 mit Nord Stream 2 eine weitere Erdgas-Pipeline anlanden soll, um russisches Erdgas nach Europa zu pumpen. US-Präsident Donald Trump hat in dieser Woche erneut mit Sanktionen gedroht. Es geht ums Geschäft. Die USA wollen ihr Fracking-Gas verkaufen, der russische Staatskonzern Gazprom noch mehr Pipeline-Gas. Beide Seiten geben sich Mühe, die Braut hübsch zu reden.

Dabei bestehen in der Wissenschaft massive Zweifel an der Klimaverträglichkeit beider Gas-Arten, vor allem wegen des Methan-Gases, das den Treibhauseffekt erheblich anheizen kann. Hier sind auch Verantwortliche in Deutschland gefordert, herausfinden zu lassen, wie groß der Gas-Verlust durch Förderung, Bearbeitung und Transport wirklich ist – und welchen Schaden der Planet nimmt.

Politisch und wirtschaftlich betrachtet spricht vieles dafür, beides – US-Fracking-Gas und russisches Pipeline-Gas – auf dem europäischen Markt zu haben. So könnte eine einseitige Abhängigkeit verhindert werden. Dazu müssten aber viele Scharfmacher ihre Scheuklappen abnehmen. Europa braucht die USA und Russland als Partner, sollte aber selbstbewusst genug sein, sich nicht erpressen zu lassen.

Frank Pubantz