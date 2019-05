Rostock

Rostock empfängt am Montag royalen Besuch. Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima kommen nach MV, um sich hier über die Themen Wirtschaft, Küstenschutz und ländliche Regionen auszutauschen. Solch ein offener Dialog stärkt die gemeinsamen Beziehungen.

Die Niederlande sind MVs zweitgrößter Außenhandelspartner. Die Exporte boomen seit Jahren. Besonders begehren die Niederländer unseren Käse, unsere Fleischwaren und Wasserfahrzeuge.

Unser Bundesland erhält im Gegenzug vor allem Chemiewaren und Mineralölerzeugnisse. Außerdem: Was wäre die Pflanzenwelt ohne die bunten Blumen aus dem deutschen Nachbarland? Es ist ein Geben und Nehmen, das die Vielfalt am Markt beider Partner bereichert.

In einer Zeit, in der politische Krisen wie der Brexit die EU erschüttern, ist ein offener Austausch zwischen den Ländern wichtig. Mit Blick in die Welt ist klar, dass zuverlässige Handelspartner ein rares Gut sind. Russland und Saudi-Arabien sind nur zwei Beispiele, deren wirtschaftliche und politische Krisen auch den Außenhandel beeinträchtigen.

Deshalb ist es so bedeutsam, den Kontakt zu stabilen Nationen wie den Niederlanden offen und ehrlich zu halten. Denn Ehrlichkeit schafft Vertrauen und Vertrauen schenkt Sicherheit für alle Beteiligten.

Rabea Osol