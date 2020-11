Schwerin

Alles war vorbereitet, doch dann zog jemand (vorerst) die Reißleine: Die Landesregierung hat Pläne in der Schublade, zum Schutz der umstrittenen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 eine Stiftung zu gründen. Hier könnten Firmen, die das Projekt vollenden, juristisch Unterschlupf finden, sollten die USA Drohungen zu „vernichtenden Sanktionen“ umsetzen. So der Plan, der zumindest zeigt: In der Landespolitik macht man sich über eine Antwort auf eine mögliche Eskalation Gedanken.

Allerdings hat dieser Plan einen dicken Pferdefuß: Nord Stream 2, den Transport von Milliarden von Kubikmetern russischen Erdgases Richtung Europa, unter dem Etikett „ Klimaschutz“ und „Rettung der Natur“ zu verkaufen, ist schon eine kühne Idee. Denn Erdgas ist ein fossiler Brennstoff. Heißt: weniger CO2-Emissionen als durch Kohleverbrennung, aber eben über Jahrzehnte kein Stopp. Das passt nicht in die (bisher) von der Landesregierung propagierte Energiewende.

Am Ende lässt sich nur spekulieren, warum der Vorstoß zur Stiftung – trotz interner Ankündigung – bisher nicht im Landtag landete. Einiges spricht für die These, in der Bundesregierung sei man über diese Provokation der USA entsetzt gewesen.

Von Frank Pubantz