Rostock

Soll der Staat zur Rettung der MV Werften als Gesellschafter einsteigen? Auf diese Frage könnte es hinauslaufen bei der Diskussion zur Zukunft der Standorte Wismar, Warnemünde und Stralsund. Werften als Staatsbetrieb? Es geht um 3000 Jobs, weitere Tausende bei Zulieferern.

Bloß nicht!, wäre früher die Reaktion aus Wirtschaft und von CDU-Leuten gewesen. Manche hätten das Gespenst des Kommunismus heraufbeschworen. Der Staat sei nicht der bessere Unternehmer, sollte sich aus dem Markt raushalten. Aber was ist schon normal in Corona-Zeiten? Und so kann sich auch Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) eine Staatsbeteiligung vorstellen. Bemerkenswert. Seine Position ist wohl auch von der Angst gespeist, womöglich 2021 wegen Massenarbeitslosigkeit wichtige Wahlen zu verlieren.

Um jeden Preis muss der Staat nicht alles tun. Nicht, wenn ein Konzern nur schwer zu durchleuchten, seine Zukunft und vor allem sein Marktsegment völlig ungewiss sind. Wer viel Steuergeld beansprucht, sollte sein Tun öffentlich transparent darstellen. Nötig ist ein Strukturwandel der maritimen Industrie in MV, politisch begleitet. Das könnte bitter werden, aber einen Teil der Arbeitsplätze retten.

Von Frank Pubantz