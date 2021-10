Greifswald

Für Berufspendler, die auf dem Land wohnen und in der Stadt arbeiten, ist jede Tankfüllung derzeit ein Alptraum, der auch so schnell nicht enden wird. Unabhängig von den Entwicklungen auf dem Ölmarkt wird die CO2-Bepreisung den Spritpreis in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben.

Vielen Pendlern in MV treibt die Entwicklung Sorgenfalten auf die Stirn. Ziel der Verkehrswende kann es nicht sein, die Landbewohner zum Umzug in die Städte zu zwingen, nur damit sie emissionsfrei zum Arbeitsplatz kommen. Dort ist der Wohnraum inzwischen knapp und die Mieten sind entsprechend hoch.

Eine angemessene steuerliche Entlastung für sie ist deshalb weiterhin erforderlich. Ein Pro-Kopf-Bonus als Alternative zur Pendlerpauschale würde allerdings die belohnen, die in den Städten bereits jetzt kurze Wege haben und dafür Rad oder Bus nutzen. Landbewohner benötigen Anreize zum Umstieg.

Und die fehlen. Fakt ist: Für viele Berufspendler gibt es bislang keine wirklich ernsthafte Alternative zum Auto. Busnetz und Bahn-Taktung sind weiterhin mangelhaft, E-Autos teuer, die Ladeinfrastruktur löchrig. Solange sich daran nichts ändert, werden Pendler ihrem Benziner oder Diesel die Treue halten.

Von Martina Rathke