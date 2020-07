Kommentar zum Tourismus - Corona-Urlaub an der Ostsee in MV: Warum es an unseren Stränden trotzdem sicher ist

MV hat mehr Küstenlinie als Portugal und sogar doppelt so viel wie Jamaika. Bei so viel Platz werden Corona-Notfallpläne deshalb in MV nicht angewendet werden müssen, meint der geschäftsführende Redakteur der OZ, Alexander Loew. Auch jetzt, da die Hochsaison im Land auf ihren Höhepunkt zusteuert.