Man stelle sich vor, der Schäferhund, Sinnbild des tierischen Begleiters vieler Menschen in diesem Land und Polizeihund, wäre laut Hundehalterverordnung als gefährlich eingestuft. Hundesteuer rauf, Wesenstest, Leinenzwang. Was gäbe es für ein Geschrei. Dass der Schäferhund in Beißstatistiken weit vorn liegt – wen kümmert’s?

Es kümmert die Kritiker einer 20 Jahren alten Verordnung, die dringend umfassend auf den Prüfstand muss. Denn darin sind Hunderassen als gefährlich gelistet, die beiß-statistisch weniger auffallen als der Schäferhund. Ein überholtes Stigma, egal wie brav das einzelne Tier sein mag.

Grenzen für Halter von gefährlichen Hunden

Nun soll das hier kein Plädoyer gegen Regeln für gefährliche Hunde werden. Ganz sicher müssen Haltern, die ihre Tiere bewusst aggressiv erziehen, Grenzen gesetzt werden, damit es nicht zu gefährlichen Attacken kommt. Das hieße aber, die Herrchen in den Fokus zu nehmen.

Was spricht also gegen einen Nachweis, ob jemand einen Hund art- und sittengerecht halten kann oder dies überhaupt will, eine Art Hundeführerschein? Zudem braucht es eine belastbare Statistik in MV, welche Hunderassen wirklich um sich beißen. Oft wissen Behörden das nicht. Das muss ein Innenministerium leisten.

Von Frank Pubantz