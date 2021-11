Schwerin

Hier im Nordosten soll ja alles etwas später kommen. Nicht 50 Jahre, wie Bismarck in den Mund gelegt wird. Aber doch immerhin so, dass es oft auffällt. Die Umsetzung des sperrig klingenden Onlinezugangsgesetzes wird nach Meinung von Experten dazugehören. Übersetztes Ziel: Zugriff für Bürger auf sämtliche Verwaltungsleistungen im Internet – bis zur digitalen Unterschrift. Per Mausklick, schnell und bequem. In einem Jahr!

Ja, denkste. Denn nur ein Bruchteil ist bisher in MV umgesetzt. Interessant dabei der Marketing-Gag. Das Digitalisierungsministerium verkündet stolz: Rund 120 Leistungen von rund 700 Behörden seien bereits abrufbar. Boah, klingt das gut. Wenn man nicht weiß, dass es insgesamt 6000 Leistungen sind. Und wenn man nicht den Blickwinkel des Bürgers einnimmt.

Vom heimischen Computer aus nämlich bietet das Serviceportal vielerorts kaum oder keine Vorteile. In einigen Städten mehr, auf dem Lande weniger. Da heißt es also weiter: ab zum Amt. Traurig, dass es der Regierung auch nicht gelungen ist, MV-weit einheitliche Systeme zum Bürgerservice anzustoßen. Zugespitzt: Jeder macht jetzt seins. Das kostet mehr Geld. Und das zahlt? Ja, genau!

Von Frank Pubantz