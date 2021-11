Dass Ihnen, liebe OZ-Leser und -Leserinnen, auch in Corona-Zeiten andere Menschen am Herzen liegen, haben sie 2020 bei unserer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ bewiesen: Mehr als 312 000 Euro kamen für Projekte in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Nun startet unsere Aktion in eine neue Runde. Mitmachen lohnt sich. Denn wer anderen eine Freude macht, wird selbst beschenkt.