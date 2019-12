Rostock

Nur noch wenige Stunden bis Heiligabend: Anzug und Kleid liegen schon bereit. Das Festessen ist angerichtet. Die Vorfreude steigt. Wie schön, zur Bescherung gleich die ganze Familie zu treffen. Und vor allem die Kleinen fragen sich: Was wird wohl unter dem Weihnachtsbaum liegen?

Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk haben Sie, liebe Leser, uns bereits gemacht. Das Ergebnis, der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion, ist eine große Freude. 255 000 Euro sind zusammen gekommen für die Projekte unserer zehn Lokalredaktionen – es ist das fünftbeste Ergebnis in 29 Jahren „Helfen bringt Freude.“

Die Zeiten sind gar nicht so schroff, wie es immer heißt

Mit dem Geld kann nun so viel Gutes geschehen zwischen Grevesmühlen und Ahlbeck. Um nur einige Vorhaben zu nennen: In Stralsund wird ein neuer Spielplatz für den Kindernotdienst gebaut. In Rostock entsteht ein Wärmehaus für notleidende Tiere. In Nordwestmecklenburg sind die Mittel da für wichtige Kinder-Schwimmkurse. Und die Spenden aus Greifswald und auf Usedom werden für ein neues Zeitreisemobil des DRK genutzt, das Schwerkranken noch mal einen Herzenswunsch erfüllt.

Man liest so oft, die aktuellen Zeiten wären schroff und jeder sei sich selbst der nächste. Sie, liebe Leser, haben in diesem Advent das Gegenteil bewiesen. Vielen Dank für so viel Großzügigkeit. Und frohe Weihnachten.

Von Alexander Loew