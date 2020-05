Öffnung der Hotels in MV: Hoffen wir, dass alles gut geht

Rostock

Ab 25. Mai dürfen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungsbesitzer in MV wieder Touristen aus ganz Deutschland empfangen und schon ab 18. Mai einheimische Gäste. Das ist eine gute Nachricht – auch wenn sie einigen Hoteliers zu plötzlich, zu überraschend kommt. Auch wenn die Anti-Corona-Verordnung für Beherbergungsbetriebe noch nicht vorliegt. Und auch, wenn 60 Prozent Belegung nicht überschritten werden dürfen.

Aber – selbst wenn es gerade in MV nicht überall augenfällig ist: Wir stecken mittendrin in einer gefährlichen Pandemie. Zurzeit sind touristische Übernachtungen komplett untersagt. Viele Betriebe stecken in finanziellen Schwierigkeiten, Mitarbeiter sind in Kurzarbeit oder arbeitslos. Da sollten Mindestabstände, Reservierungspflicht, Desinfektionsschutz, Nachverfolgbarkeit der Gäste und ähnliche Anti-Corona-Standards das kleinere Übel sein.

Freuen wir uns doch lieber über die wiedergewonnene Normalität. Und hoffen wir, dass alles gut geht. Denn wenn die Infektionszahlen wieder rapide steigen sollten, dann führt an erneuten Beschränkungen kein Weg vorbei.

