Fernsehbilder haben Rostocks OB Claus Ruhe Madsen am Sonnabend gezeigt, wie er live im Stadion in Baku seine Heim-Mannschaft bei der Fußball-EM anfeuert: Mit einem Bierbecher in der Hand, dafür ohne Maske. Nicht alles, was möglich ist, sollte man auch tun, findet OZ-Redakteurin Claudia Labude-Gericke.