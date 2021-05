Parteitag der AfD MV in Kemnitz: Machtkampf nur vorerst entschieden

Kemnitz

Dieser Parteitag dürfte einen speziellen Platz in der Geschichte politischen Wettbewerbs in MV einnehmen. Von Pannen begleitet, hat die AfD ihr Spitzenpersonal für die Bundes- und Landtagswahlen bestimmt. Erst waren Stimmen weg, dann zu reichlich; später mussten Mitglieder ohne deutsche Staatsbürgerschaft aussortiert werden. Später dann Abbruch wegen abgelaufener Corona-Tests. Mitglieder konnten einem leid tun. Man wolle in fünf Jahren in die Schweriner Staatskanzlei, gibt AfD-Landessprecher Holm als Ziel aus. Im Zusammenschnitt durchaus amüsant.

Inhaltlich hatte der Parteitag wenig zu bieten: Natürlich: gegen Migration und „Klimahysterie“. Die anderen sind schuld – „Altparteien“, pauschal „die Medien“. Ein altes AfD-Muster nimmt im Wahlkampf Fahrt auf. Man werde das Ruder rumreißen, hallte es beim Kandidaten-Karussell in Variationen durch den Saal. Konkretes gab es selten. Ein Wahlprogramm hat die Partei bisher nicht. Im Mittelpunkt standen Rudelkämpfe um die Plätze an der Sonne – oft unter der Gürtellinie.

Intern hat sich das gemäßigte Lager um Holm erneut in der AfD durchgesetzt. Der Machtkampf flammte auf, beendet ist er nicht.

Von Frank Pubantz