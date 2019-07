Rostock

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Die Russland-Sanktionen wirken – allerdings nicht wie erhofft. Sie schaden nämlich vor allem den ostdeutschen Unternehmen, die ihre Waren nicht mehr wie früher an ihre russischen Partner verkaufen dürfen. Gleichzeitig wirken sie als Innovationsschub für die russische Lebensmittelbranche. Denn was die Russen nicht mehr von uns kaufen dürfen, müssen sie eben selbst herstellen. Das war sicher nicht im Sinne der Erfinder der Sanktionen.

An den Gründen für die Handelsblockade hat sich in fünf Jahren freilich nichts geändert: Nach wie vor herrscht Krieg in der Ostukraine, bleibt die Annexion der Krim völkerrechtswidrig. Was sich jedoch geändert hat, ist die Qualität der wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland. Wenn die Europäer nicht aufpassen, werden jahrzehntealte Verbindungen zu dem manchmal schwierigen, aber meist zuverlässigen Partner im Osten gekappt, dessen Handelsströme dauerhaft in Richtung China gelenkt. In diesem Zusammenhang wirkt die viel gescholtene Gaspipeline Nord Stream 2 wie eine Rettungsleine für den deutsch-russischen Handel.

