Personalnot in MVs Gesundheitsämtern: Ärzte mit deutlich mehr Geld locken

Ein Offenbarungseid! Das Gesundheitsministerium des Landes weiß offenbar nicht, wie viel öffentliches Personal MV-weit zur Bekämpfung von Krankheiten im Einsatz ist. Für 2019 gebe es von Landkreisen und kreisfreien Städten „keine Datenlieferungen“, heißt es tatsächlich in einer offiziellen Antwort an den Landtag. Nix Genaues weiß man nicht. Unglaublich.

Seit Jahren ist der Personalmangel in regionalen Gesundheitsämtern bekannt. Kreise und Städte mussten knapsen, weil das Geld nicht reichte. Man will sich gar nicht vorstellen, wie sich das bei einem größeren Corona-Ausbruch in MV auswirken könnte, jetzt, da auch noch hunderttausende Touristen im Land sind. Gesundheitsämter sollen Infektions-Hotspots unter Kontrolle halten. Land unter im selbst ernannten Gesundheitsland Nummer eins?

Das muss nicht sein. Denn auch die Ursache für vor allem den Ärztemangel im öffentlichen Dienst ist bekannt. Wenn Kollegen in Krankenhäusern beim Verdienst Lichtjahre voraus sind, ist es kein Wunder, dass es an Idealisten für das Amt mangelt. Das regelt der Markt. Es bleibt dem Staat also gar nichts anderes übrig, als Ärzte und auch anderes Personal mit deutlich mehr Geld zu locken.

