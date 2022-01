Ein Großteil der Polizeihunde in MV darf nicht mehr in den Dienst, weil es eine neue, strengere Tierschutz-Hundeverordnung gibt. Dass die Helfer auf vier Pfoten schmerzfrei bei Einsätzen aushelfen sollen, findet OZ-Redakteurin Ann-Christin Schneider richtig. Doch das Vorgehen bei der Gesetzgebung ist fragwürdig.

