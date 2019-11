Polizisten in MV: Koalition reagiert zu spät und zu zaghaft

Schwerin

Der Berg kreißte und gebar eine Maus. Viel Energie haben SPD und CDU seit 2016 in Personal-Debatten zur Landespolizei gesteckt. Vor dem Hintergrund einer Pensionierungswelle ist auch in kommenden Jahren dennoch viel zu wenig Zuwachs zu erwarten. Zu spät und zu zaghaft hat die Koalition reagiert – gemessen am eigenen Anspruch: ein subjektives Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung zu befriedigen.

Die CDU wollte mal 555 Polizisten zusätzlich in MV, gefordert von Wahlkämpfer Lorenz Caffier. Der damalige SPD-Spitzenkandidat Erwin Sellering schrumpfte das Ziel spöttelnd zur „Schnapszahl“ – um später selbst auf den Kurs zusätzlicher Stellen zu hüpfen. Auch später forderte die CDU, die SPD bremste – und fügte sich doch. 6200 Polizisten sollen es insgesamt sein – eine Messlatte, die die Koalition wohl noch über Jahre reißen wird. Es sei denn, sie erhöht die Ausbildung von Polizisten weiter erheblich.

Ganz außer Acht geriet die Frage, ob bei offiziell sinkenden Kriminalitätszahlen überhaupt mehr Polizei nötig ist. Dunkelfeldstudien führten die Statistik ad absurdum, denn: Viele Straftaten werden MV-weit gar nicht angezeigt. Analyse schwierig. Was bleibt – siehe Anfang.

Von Frank Pubantz