Schwerin

Seit fast zehn Jahren beschäftigen die Vorwürfe rund um die Yachthafenresidenz Hohe Düne Behörden und Staatsanwälte. Aus dem mutmaßlich größten Subventionsbetrug des Landes ist ein juristischer Dauerstreit in vielen Akten geworden. Der Investor saß gar monatelang in Untersuchungshaft. Drei Gerichte – Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof – haben teils sehr unterschiedliche Entscheidungen getroffen.

Staatsanwälte und Wirtschaftsministerium in MV vertreten bis heute konträre Auffassungen zur Rechtskonformität der Förderung. Mit dem nun beginnenden Mammutprozess in Schwerin, bei dem Investor, Fördermittelgeber und Berater auf der Anklagebank sitzen, sollte das Thema endlich abgeschlossen werden. Auf allen Seiten ist eine gewisse Müdigkeit oder gar Verdrossenheit zu erkennen.

Förderrecht ist ein kompliziertes Thema. Am Ende gilt es natürlich, diese Frage zu beantworten: Hätte das Land die vielen Millionen für das Luxushotel ausreichen dürfen oder nicht? Schließlich geht es um viel Geld, erwirtschaftet von Steuerzahlern. In jedem Fall dauert der Streit zu lange; er hat Personen und Behörden beschädigt. Und dafür gesorgt, dass die EU ein sehr kritisches Auge auf die Förderpolitik in MV wirft.

Mehr lesen: Mammut-Prozess gegen Investor, Ex-Minister und Sparkassen-Chef

Frank Pubantz