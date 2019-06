Schwerin

Auch wenn dieser Satz wieder Ärger bringt: Ein wenig erinnert die Diskussion im Landtag zum MV-Verkehrsnetz der Zukunft an die DDR-Zeit. Während an vielen Straßen im Land Löcher dominieren, Radwege fehlen oder eine Bus-Bahn-Verbindung Glückssache ist, hat sich die Regierungskoalition von SPD und CDU einen neuen Landesverkehrsplan genehmigt. Tenor: Alles soll besser werden. Das erinnert an die berüchtigten Fünf-Jahres-Pläne aus sozialistischer Vorzeit, von denen viele Mitwirkende ahnten: wird sowieso nix.

Der Anspruch der Koalition heute ist nicht weniger als eine „zukunftsweisende Verkehrspolitik“, darunter geht es offenbar nicht. Da hat sich die Opposition mal lieber enthalten. Denn in der neuen Planwirtschaft ist auch die Option fixiert, Straßen wegen Geldmangels dicht zu machen. Das dürfte dann vor allem den ländlichen Raum treffen – und dort für noch mehr Empörung sorgen. Von wegen gleichwertige Lebensverhältnisse. Verkehrsminister Pegel lässt seinen Plan sprechen, einen Vorschlag zur Lösung habe er nicht. Das beschreibt die Größe des Problems. Job verfehlt, könnte man jetzt kommentieren. Stattdessen: Wer es besser weiß, soll sich melden.

Frank Pubantz