Rostock

Die Schweden machen in Sachen Rauchverbot ernst. In abgetrennten Bereichen vor Kneipen und Restaurants an der Zigarette oder der Zigarre ziehen?

Seit Montag ist das bei unseren Nachbarn gesetzlich untersagt. Gleiches gilt beispielsweise für öffentliche Spielplätze, Bushaltestellen und Bahnsteige. Nichtraucherschutz im skandinavischen Stil, den auch beispielsweise Finnland ähnlich praktiziert. Respekt.

Rücksichtnahme für ein Miteinander

Hierzulande scheint ein solcher Schritt illusorisch. Werden doch laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen pro Kopf und Jahr 900 Glimmstängel konsumiert. Und den Fiskus freuen die Steuermilliarden. Kompromisse sind da unumgänglich: Wenn schon nicht in der Kneipe, dann wenigstens vor der Tür dem Laster frönen dürfen.

Ein Miteinander braucht gegenseitige Rücksichtnahme. Wer vom Rauchen nicht lassen kann, sollte dies im privaten Bereich tun, ohne andere zu schädigen. Gerade vor Kindergärten, Schulen und an Spielplätzen aber hat der blaue Dunst nichts verloren. Das ist nicht einfach per Edikt durchsetzbar, sondern muss gesellschaftlich akzeptiert sein. Erinnern Sie sich noch an Zeiten im Gasthaus, da der lästige Qualm zum Essen praktisch mitserviert wurde? Auch hier schien ein Verbot mal undenkbar.

Volker Penne