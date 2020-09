Reisen in Corona-Zeiten: Über Alternativen zum Ausland nachdenken

Rostock

Die Ferien beginnen und viele packt das Fernweh. Konnte man in den vergangenen Jahren noch bedenkenlos ins Ausland reisen, wird die Urlaubsplanung in diesem Jahr zur Herausforderung.

Nahezu täglich ändern sich die Bestimmungen und neue Risikogebiete werden bekanntgegeben. Nicht nur die Vorgaben der deutschen Behörden, auch die des Ziellandes sind zu beachten. Das führt zur Verunsicherung bei Reisenden. Wer in diesem Jahr ins Ausland reisen möchte, kann nicht lange im Voraus planen und muss im Zweifel damit rechnen, dass nach dem Urlaub die Quarantäne folgt.

Auch wenn es in der EU einige Regionen gibt, in die derzeit wieder ohne Einschränkungen gereist werden kann, lohnt es sich in diesem Jahr einmal mehr, über Alternativen nachzudenken. In Deutschland – ganz besonders auch in Mecklenburg-Vorpommern – gibt es einige Reiseziele, die einen Besuch wert sind. Das bietet dem einen oder anderen dann vielleicht sogar die Gelegenheit, den Nordosten noch besser kennenzulernen.

