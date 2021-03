Reisen nach Mallorca erlaubt: Urlaub in MV sollte auch möglich sein

Rostock

Es ist schon merkwürdig: Als MV noch bundesweit mit die niedrigsten Corona-Werte hatte, durften trotzdem keine Urlauber kommen. Denn Reisen, und damit die Kontakte zwischen Menschen, sollten so weit wie möglich unterbunden werden. Doch im voll besetzten Flieger nach Mallorca zu reisen soll jetzt möglich sein? Verständlich, dass sich da viele an die Kopf fassen, vor allem in der gebeutelten Tourismusbranche, die weiterhin keine Öffnungsperspektive hat.

Es gibt allerdings zwei grundlegende Dinge zu beachten: Einerseits hat die deutsche Politik wenig Einfluss auf Entscheidungen, die in Spanien gefällt werden. Wenn dort also anders mit der Pandemie umgegangen wird als hier, können weder Frau Merkel noch Frau Schwesig etwas dafür. Ob das Verreisen in andere Länder derzeit vernünftig ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Artikel zum Kommentar:

Ungefährlicher Aufenthalt auf Mallorca

Zum anderen ist die Inzidenz auf Mallorca tatsächlich deutlich niedriger als in den meisten Regionen Deutschlands. Der Aufenthalt dort ist also relativ ungefährlich. Aber wie gesagt: Eigentlich ging es ja mal um das Reisen an sich. Und insofern wäre es nur konsequent, jetzt auch Urlaubsregionen in Deutschland freizugeben.

Von Axel Büssem