Rostock

Heute sind sie gefragte Experten und Leistungsträger, tragen Verantwortung, sitzen an Schaltstellen: die Babyboomer – Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre. Noch arbeiten sie – in Unternehmen, Verwaltungen, Schulen, Kitas und Altenheimen, in Krankenhäusern, an Gerichten.

In wenigen Jahren allerdings werden viele von ihnen in Rente oder Ruhestand wechseln. In Mecklenburg-Vorpommern sogar noch früher als im Westen der Republik. Auf Wirtschaft und Staat kommt ein gewaltiger Generationenwechsel zu.

Fakt ist: Weitsichtige Personalpolitik muss spätestens jetzt beginnen. Auf der einen Seite sind junge Leute nötig, die die Geschäfte weiterführen, Verantwortung übernehmen. Hier sind echte Anreize nötig, attraktive Bedingungen in Betrieben und Kommunen.

Andererseits sind für fitte Ältere Beschäftigungsmodelle wichtig, die es ihnen ermöglichen, länger zu arbeiten, aber zugleich flexibel auf hohe Belastungen zu reagieren. Jobs mit reduzierten Aufgaben, unkomplizierte Wechsel auf andere Stellen, Altersteilzeit, Drei- oder Vier-Tage-Wochen.

Denn: Nur mit engagierten jungen und älteren Mitarbeitern zugleich kann der demografische Wandel gelingen.

Thomas Luczak