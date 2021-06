Russland-Tag in Rostock: Eine vertane Chance für Schwesig

Rostock

Russlandtag in MV: Der Termin hat auf anschauliche Weise gezeigt, wie zweischneidig die Politik der Landesregierung gegenüber Russland und zur umstrittenen Erdgaspipeline Nord Stream 2 ist. Einerseits: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist zuzustimmen, dass Dialog immer besser ist als Konfrontation. So gesehen erfüllt MV womöglich eine Vorreiterrolle.

Andererseits ist Schwesig beim Russlandtag in der Sackgasse gelandet, die andere seit Langem beschreiben: Sie erklärt, dass auch kritische Töne gegenüber Russland fallen – unterlässt aber genau dies, als es dringend geboten ist.

Russlands Botschafter Netschajew spricht auf Anfrage von „angeblichen“ Menschenrechtsverletzungen in seinem Land, erklärt sogar, dass in Russland niemand wegen seiner politischen Motive verfolgt werde. An dieser Stelle hätte Schwesig widersprechen müssen. Tat sie aber nicht. Ein Bärendienst für Oppositionelle in Russland, die verfolgt und eingesperrt werden.

Es geht um den Vorteil beider Seiten

So bleibt der Russlandtag, was er sein soll: ein Treffen der Wirtschaft, bei dem es um den Vorteil beider Seiten geht. Das ist okay. „Drama“ in Form von Appellen an deutsche Politik, auf Russland zuzugehen, sollte sich Schwesig aber sparen.

Von Frank Pubantz