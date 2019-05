Rostock

Kindertagesstätten sind unerlässlich, um Arbeits- und Familienleben vereinbaren zu können. Trotzdem gibt es Kitas, die rund um Feiertage und zu anderen Gelegenheiten geschlossen bleiben. Besonders happig wird es für die Eltern, wenn Sommerschließzeiten drei Wochen andauern.

Oft bleibt nichts anderes übrig, als dass Vater und Mutter ihren Urlaub aufteilen und jeder eineinhalb Wochen übernimmt. Schließlich ist der Jahresurlaub begrenzt. Eine gemeinsame Reise ist damit passé. Dafür könnten die Erzieherinnen alle zusammen wegfahren – was sie vermutlich nicht tun werden.

Andererseits: Wer möchte schon zur Hauptferienzeit Urlaub haben? Die Autobahnen und Hotels sind voll, die Preise für Flüge und Unterkünfte hoch. Alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern müssen das in Kauf nehmen. So lange die Kinder noch nicht in die Schule gehen und man als Familie nicht an Ferien gebunden ist, hat man das Glück, sich die schönen Zeiten zum Reisen herauspicken zu können – wären da nicht die Schließzeiten.

In einer immer flexibler werdenden Gesellschaft müssen auch die Kitas an Flexibilität zulegen. Gerade für eine Dienstleistungseinrichtung ist der aktuelle Zustand nicht tragbar.

Maria Baumgärtel