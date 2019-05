Rostock

Schotter statt Schnittblumen: Ein alarmierender Trend macht sich bundesweit breit. Wo früher Blumen in Vorgärten blühten, glänzen nun Steine und Kies in der Sonne. Weil sie pflegeleichter sein sollen und immer weniger Menschen Zeit und Lust auf Gartenarbeit haben, wie eine Schweizer Studie herausgefunden haben will.

Für Umwelt und Klima ist diese Entwicklung ein Desaster. Denn betroffen sind vor allem die ohnehin oft grünarmen Städte, in denen durch Bebauung bereits viele Flächen versiegelt sind. Insekten bleiben fern, Artenvielfalt geht verloren und es entstehen immer mehr ökologisch tote Flächen. Ein unschöner Nebeneffekt: Die Schotterflächen heizen sich im Sommer stark auf. Am Ende betreffen diese (St)Einöden also uns alle und nicht nur den jeweiligen Vorgartenbesitzer. Kampagnen gegen die Steinwüsten sind ein guter erster Schritt. Verbote wirken im stark durchreglementierten Bauwesen übertrieben, müssen aber sein, sollte sich der Trend stetig fortsetzen.

Generell sollte der Deutsche gartenmäßig entspannter werden. Es muss nicht immer der penibel mit Nagelschere geschorene Rasen sein. Gerade wilde, natürliche Blumengärten, in denen nicht alles perfekt vor sich hinblüht, haben ihren Charme. Wenn darüber keiner mehr die Nase rümpft, sterben die tristen Stein-Vorgärten vielleicht schnell wieder aus.

Virginie Wolfram