Die Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern ist eigentlich ein Grund zur Freude. Viele Eltern fragen sich aber: Was, wenn das fragile System wieder zusammenbricht? Es braucht Verlässlichkeit und solides Krisenmanagement, kommentiert OZ-Redakteurin Claudia Labude-Gericke.