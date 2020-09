Schwerin

Ein Fall wie der von Karin Strenz beschädigt die Demokratie. Ein Jahr noch – dann hat die viel kritisierte CDU-Frau aus MV ihre gut dotierte Zeit im Bundestag erfolgreich abgesessen. Ob sie gegen Geld Lobbyarbeit für den autokratisch geführten Staat Aserbaidschan betrieb, sich also schmieren ließ, hat Strenz auch nach drei Jahren nicht überzeugend widerlegt. Das hat ihre politische Glaubwürdigkeit pulverisiert, ihrer eigenen Partei, dem gesamten politischen System schweren Schaden zugefügt.

Treten Sie endlich zurück, Frau Strenz! Mag Ihnen auch Ihre Partei egal sein – die Wähler und deren Vertrauen in die Demokratie sollten es nicht. Politik lebt von Glaubwürdigkeit; diese haben Sie verloren. Auch wenn juristische Aufarbeitung am Ende nicht den Beleg von Schuld erbringen sollte – moralisch haben Sie sich allein durch den Nicht-Umgang mit den Vorwürfen ins Abseits gestellt. In einem öffentlichen Amt müssen hohe moralische Maßstäbe gelten.

Ausbaden müssen es andere. Denn natürlich schürt ein Fall wie dieser Zweifel am System, liefert den Nährboden für den Erfolg extremistischer Scharlatane, Feinde der Demokratie. Wenigstens das sollte Ihnen nicht schnuppe sein, Frau Strenz.

Von Frank Pubantz