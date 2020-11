Rostock

Diese Pille ist bitter: 1150 Schiffbauer sollen gehen, damit die drei Standorte der MV Werften in Rostock, Wismar und Stralsund mit den verbleibenden Arbeitsplätzen gerettet werden können. Damit stünde mehr als ein Drittel der Jobs auf der Kippe. Das wäre ein schwerer Schlag für das ganze Bundesland, das mit Industriearbeitsplätzen nicht gerade gesegnet ist.

Es ist eine Tragödie: Gerade ein paar Jahre lief es auf den Werften, die in den vergangenen 30 Jahren so viele Tiefs und seltene Hochs durchlebten wie nur wenige andere Betriebe, mal so richtig gut. Und schon macht ein winziges Virus innerhalb von ein paar Monaten alles zunichte. Lebenspläne klappen zusammen, für die Betroffenen tun sich Abgründe auf.

Dass diese Pille so bitter ausfällt, kommt aber nicht überraschend. Die Werften wollen unter den Rettungsschirm des Bundes. Dafür müssen sie einen Plan vorlegen, wie sie durch die Krise kommen wollen. Das wird ohne massive Einsparungen, einschließlich Stellenabbau, nicht gelingen. Bei der einst so stolzen Lufthansa passiert gerade das Gleiche. So bitter die Pille auch ist: Keine Medizin zu nehmen, wäre die schlechtere Wahl.

Von Gerald Kleine Wördemann