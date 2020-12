Stena Line flaggt Fährschiff „Mecklenburg-Vorpommern“ aus: Unschöne Entscheidung

Rostock

Die „ Mecklenburg-Vorpommern“ soll ausgeflaggt werden: Das Stena-Line-Fährschiff wird künftig nicht mehr mit Schwarz-Rot-Gold zwischen Rostock und Trelleborg pendeln, sondern mit einer schwedischen Flagge am Heck. Mit dieser Information hat die schwedische Reederei jetzt die Öffentlichkeit überrascht.

Deutsches Tarifrecht ausgehebelt

Für die Besatzung enden damit deutsche Tarifverträge, die in deutschen Gesetzen fixierte betriebliche Mitbestimmung, die soziale Absicherung. Das ist bedauerlich. Aber, damit das klar ist: Die Fähre wandert nicht in einen zwielichtigen Billigflaggen-Staat ab. Auch in Schweden gibt es Tarifverträge. Auch wenn diese womöglich Arbeitgebern etwas mehr Flexibilität zugestehen.

Anzeige

Verunsicherung der Belegschaft

Besonders ärgerlich jedoch ist die Art der Umsetzung: Nach dem Aus für das Fährschiff „ Sassnitz“ im Frühjahr 2020 versprach Stena Line, dass die „ Mecklenburg-Vorpommern“ im deutschen Schiffsregister verbleiben würde. Jetzt die Kehrtwende. Das verunsichert, so kurz vor Weihnachten, nicht nur die Besatzungen. Sondern auch potenzielle Passagiere, Spediteure, Häfen, Reedereien, Seeleute, Seefahrts-Studenten. Und ganz nebenbei auch all diejenigen Menschen, die sich mit den maritimen Traditionen Mecklenburg-Vorpommerns identifizieren.

Lesen Sie auch

Von Thomas Luczak