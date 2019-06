Ralswiek

Die Saga geht weiter: Gleich zwei Theater-Open-Airs starten Freitag und Samstag, in deren Mittelpunkt sich Piraten tummeln. In Grevesmühlen betreten die Seeräuber der Karibik die Bühne, in Ralswiek stürzt sich Klaus Störtebeker in neue Abenteuer.

So haben Piraten noch lange nach ihrem Ableben eine wichtige Funktion: Sie haben zu ihren Lebzeiten ordentlich Geld umverteilt und sie helfen auch heute dabei. In unserer Kulturgeschichte haben Piraten ohnehin tiefe Spuren hinterlassen, von der „Schatzinsel“ bis „Fluch der Karibik“. Unterhaltung für alle Alters-, Bildungs- und Einkommensschichten, mit zahlreichem Erscheinen wird eine große Maschinerie in Gang gehalten.

Heute erwartet man bei der Erzählung von Piratengeschichten eine Mischung aus Abenteuer und Romantik, das wird auch gut bedient. Störtebeker ist Standortfaktor: Viele Besucher kommen nicht nur, um sich einen unterhaltsamen Abend zu machen, sie lassen den einen oder anderen Taler auch in anderen Kassen. So könnte es ewig weitergehen, der Vermarktung des Störtebeker-Stoffs zum Beispiel sind keine Grenzen gesetzt: Wie wäre es mal mit einem Musical namens „Störti Dancing“? Man wird sehen.

Torsten Czarkowski