Der originäre Sinn einer Stiftung ist es, das in ihr versammelte Kapital im Sinne des Stiftungszweckes zu verwenden – unabhängig vom politischen Mainstream. Das ist gut so, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke. Doch ist der Hauptzweck der Klimaschutzstiftung noch gegeben? Die Landesregierung muss sich jetzt ehrlich machen, will sie die Stiftung auflösen.