Stromverbindung zwischen MV und Dänemark ist ein wichtiges Zeichen

Deutschland und Dänemark verbinden ihre Stromnetze. Anknüpfungspunkt sind die Windparks in der Ostsee vor Rügen. Für die zukünftige Rolle des Windstroms ist das ein wichtiges Signal: Es zeigt, dass die Windparks draußen auf der Ostsee nicht am Rande Deutschlands liegen, sondern im Mittelpunkt der Energieversorgung im Ostseeraum.

Aber es ist nicht nur ein symbolisches Projekt – sonst hätten sich die beteiligten Firmen und die EU es sich nicht 300 Millionen Euro kosten lassen: Die Verteilung des produzierten Windstroms ist eine zentrale Frage beim Ausbau der erneuerbaren Energien, da die Speichertechnologie immer noch nicht in dem Umfang zur Verfügung steht, wie sie gebraucht würde. Da ist jede neue Möglichkeit, den Strom dorthin zu leiten, wo er auch gleich verbraucht werden kann, ein großer Fortschritt.

Wenn so bewiesen wird, dass Offshore-Windenergie sinnvoll ist, könnte auch die Akzeptanz dafür steigen. Denn eines ist klar: Der Platz für Windräder auf hoher See ist begrenzt. Es werden wohl auch Windräder in Sichtweite der Küste und ihrer touristisch genutzten Strände gebaut werden müssen. Hier ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig.

