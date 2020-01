Toshiba geht nach Rostock: Verhalten der Regierung ist verwunderlich

Rostock

Was für eine Nachricht: Der WeltkonzernToshiba hat sich für Rostock als Standort entschieden, um hier Hybrid-Lokomotiven bauen zu lassen. Toshiba will in einem ersten Schritt 20 Millionen Euro in das bestehende Betriebswerk in Krummendorf am Rande des Rostocker Seehafens investieren. Allein davon werden weitere Unternehmen in der Region profitieren. Läuft die Produktion, dürfte auch die Zulieferindustrie Rostock entdecken.

Die Ansiedlung zeigt, dass MV nicht zwingend auf dem Weg zum reinen Dienstleistungsland mit wenig Wertschöpfung ist, der dem Land oft prophezeit wird. Loks bauen, das ist echtes Handwerk bei dem viel Stahl verarbeitet wird. Mit der Entscheidung von Toshiba wird in Rostock zudem ein Zeichen gesetzt, dass der Nordosten in dieser Disziplin nicht nur Schiffe bauen kann.

Verwunderlich bleibt angesichts des weltweit bekannten Großkonzerns, der sich nun für Rostock statt Kiel entschieden hat, dass Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) so eine Ansiedlung nicht selbst verkündet, sondern dies seinem Staatssekretär Stefan Rudolph überlässt. Dies ist bei solchen Entscheidungen für unser Land mehr als ein politischer Schönheitsfehler.

Mehr zum Thema:

Bunt beklebter Eurofighter der Bundeswehr: Diese Rostocker Firma steckt dahinter

Von Benjamin Fischer