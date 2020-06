Überbrückungskredit für Rostocker Kreuzfahrtreederei ist kein Geschenk

Rostock

Die Auswirkungen der Corona-Krise katapultieren die Staatsschulden in unfassbare Höhen. Und der Ruf nach Milliarden-Hilfen hält an. Da verwundert es nicht, dass Bürger die Sorge um die Folgen dieses scheinbar zügellosen Lebens auf Pump umtreibt. Kritische Fragen sind nachvollziehbar: Zum Beispiel, warum die deutsche Kreuzfahrtreederei Aida in den Genuss „staatlicher Hilfen“ kommen soll. Obwohl deren Schiffe unter italienischer Flagge fahren.

Fakt ist, dass das Unternehmen vor 16 Jahren wachsen musste, um zu überleben. Als Teil der Costa Gruppe, die zu dem Kreuzfahrt-Giganten Carnival Corporation & plc. gehört, war dies möglich. Und die auf die Kreuzfahrtschifffahrt spezialisierten Italiener stellen eine verlässliche Adresse mit hohen Standards auch für die Crews dar. Viel wichtiger ist aber, dass Aida Cruises seit Jahren Tausende Arbeitsplätze nicht nur in MV sichert. Die Firma ist ein Imagefaktor für das Land und steht für bedeutsame Wertschöpfung im Norden.

Nun benötigt die Rostocker Reederei, die seit Monaten keine Einnahmen hat, frisches Geld. Das Tauziehen um ein 500-Millionen-Darlehen dauert an. Es ist kein staatliches Geschenk. Sicher muss sein: Der Kredit wird zurückgezahlt.

