Die Corona-Krise macht auch vor den Kaikanten des Rostocker Hafens nicht halt. Vor allem die Passagierzahlen gehen zurück, wie das Jahr für das Kreuzfahrtgeschäft ausgehen wird, steht noch in den Sternen. Aber das alles ist kein Grund zur Panik. In seiner Geschichte hat das einstige „Tor zur Welt“ des Ostens schon heftigere Umbrüche überstanden – zum Beispiel die Jahre nach der Wende Anfang der 1990er Jahre. Damals war unklar, ob oder wie es überhaupt weitergehen soll. Nicht nur für viele Rostocker und andere ehemalige DDR-Bürger, die den Hafen in freiwilligen Arbeitsstunden mitaufgebaut haben, blieb er ein stolzes Symbol für Heimat und Identität.

Hafen hat eine Schlüsselposition

Der Übergang gelang, der Überseehafen konnte seine Schlüsselposition sogar noch ausbauen. Mit neu angesiedelten maritimen Großbetrieben bilden die Anlagen zusammen mit den Werften heute das industrielle Herz des Bundeslandes. Und das wird noch lange schlagen. Das „Tor zur Welt“ bleibt trotz Pandemie geöffnet. Das zeigt zum Beispiel die erst vor ein paar Tagen eröffnete Anbindung an die chinesische Neue Seidenstraße, die der Hafengesellschaft Rostock Port nach vier Jahren Vorbereitungszeit geglückt ist.

Von Gerald Kleine Wördemann