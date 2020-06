Rostock/Berlin

Die Debatte um den Datenschutz hat den Start der Corona-Warn-App hierzulande wochenlang verzögert. Ab heute soll sie Bürgern zur Verfügung stehen – in Nachbarländern wie Frankreich gibt es die Apps bereits, mit denen die Kontakte zwischen Menschen erfasst und Ansteckungsketten sichtbar gemacht werden. Zuletzt hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ( SPD) datenschutzrechtliche Bedenken gegen die neue Corona-App zurückgewiesen. Lambrecht spricht von „völliger Transparenz“. Außerdem sagte sie: Für die Anwendung „gelten die allgemeinen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung.“ Genau an diesem Punkt entspinnt sich auch die Diskussion unter OZ-Lesern. Die einen bezeichnen die App als Instrument zur „ Spionage“, während die anderen auf die absolute „Freiwilligkeit“ verweisen.

„Jeder muss selbst entscheiden“

So hält Jörg Seifert fest: „Es ist eine freiwillige Sache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Google und Facebook sammeln mehr Daten.“ Florian Kleinwächter weist zudem darauf hin, dass die App nicht „vorinstalliert“ sei. „Bei Facebook, Twitter und Co. registriert sein, aber hier wieder rumnörgeln“ ruft Kleinwächter denen zu, die Datenschutzrechte gefährdet sehen.

Anzeige

Manuel Mortl indes argumentiert: „ Twitter, Facebook und andere sind Unternehmen. Die können einen höchstens mit Werbung zuballern. Eine grundsätzliche Staatsskepsis, besonders bei derart sensiblen Vorgängen, sollte schon das Mindestmaß sein.“

Weitere OZ+ Artikel

Die App ist ein wichtiges Instrument, um Infektionsketten nachzuvollziehen

Thomas Aust ist überzeugt, dass diese App dazu diene, „Infektionsketten nachvollziehbarer zu machen, um damit den Prozess zu einem angemesseneren und vernünftigeren Leben mit all diesen Viren auf der Erde zu ermöglichen.“ In Anbetracht des für ihn „unverhältnismäßigen Verzichts auf Freiheit, freie Beweglichkeit“, so Aust, könne mit Hilfe der App „jeder etwas Nachhaltiges tun – anstatt dieses Masken-Unsinns. In der Gesamtschau zu den vorangegangenen Maßnahmen ist diese App eine wesentlich geringere und vor allem verhältnismäßige Einschränkung. Wenn ich diese App aus Datenschutzgründen ablehnen würde, müsste ich konsequenterweise auch Google und andere ebenfalls aus meinem Leben verbannen.“

Regina Schumacher ist skeptisch, schreibt: „Wenn jemand positiv getestet ist, dann sollte er doch in Quarantäne sein, im schlimmsten Fall im Krankenbett. Jetzt soll dann das positive Ergebnis in die App eingegeben werden und man läuft dann, ohne Abstand zu halten umher, weil man muss ja eineinhalb Meter Abstand unterschreiten, um gewarnt zu werden und das bei 5200 Infizierten in ganz Deutschland.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Ralf Prien gibt zu bedenken, dass „zwischen Infektion und dem ersten Auftreten von Symptomen bis zu zwei Wochen vergehen können. In dieser Zeit ist man dennoch ansteckend, weiß davon aber noch nichts. Nehmen wir an, ich habe mich infiziert. Die App registriert, wann mein Smartphone sich länger in der Nähe anderer Smartphones aufgehalten hat. Nun treten nach einiger Zeit die ersten Symptome auf, ich mache den Test, bin positiv und gehe in Quarantäne. Die App auf meinem Smartphone kann dann alle, die während der Inkubationszeit mit mir engeren Kontakt hatten, warnen, dass sie mit einem wahrscheinlich infektiösen Patienten Kontakt hatten.“

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange