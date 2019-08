Rostock

MV ist Spitze bei Prüfungsversagen im Abitur. Oder: Schlusslicht im Vergleich der Bundesländer, wenn es um bestandene Prüfungen geht. Dem Bildungsministerium fällt dazu nur ein, dass das Abitur halt schwer ist, vorherige Leistungen der Schüler in der Drucksituation nicht reichten. Das Leben eben. Allein diese Antwort gibt Anlass zur Sorge.

Natürlich ist das Abitur schwer. Schüler erreichen mit 18, 19 Jahren ihren „geistigen Höhepunkt“, so hat es eine Deutschlehrerin mal formuliert. So viel auf einmal in verschiedenen Fachgebieten wüssten sie später nie wieder. Das Abitur als höchster allgemeiner Schulabschluss ist zu Recht eine besondere Hürde, die nur ein gewisser Prozentsatz der Schüler schafft. So ist es gewollt, um unterschiedliche Fähigkeiten und Voraussetzungen abzubilden. Ja, Auslese.

Dass im Nordosten überproportional viele Kinder am Abi scheitern, offenbart einiges: ein Bildungssystem, das auf den Prüfstand muss. Eine Gesellschaft, in der die zweite Wahl schon als Niederlage gewertet wird. Zu viele ehrgeizige Eltern. Gequälte Kinder. Unnötig, denn auch ein guter Realschul-Abschluss (MV: Regionale Schule) eröffnet viele Chancen bei der Berufswahl. Nur muss das auch in alle Köpfe.

Von Frank Pubantz