Rostock

Unter den Talaren – Probleme seit vielen Jahren: Die Opposition im Schweriner Landtag will die Probleme an den Uni-Kliniken in MV nun von einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufarbeiten lassen. Ein Schritt, der längst überfällig ist.

Zu viele Skandale, keine Lösung

Drohende Millionen-Zahlungen in Greifswald, Versorgungsengpässe in Rostock: Die Lage ist seit Jahren dramatisch. Die Leidtragenden sind die Patienten und Mitarbeiter. Immer wieder wurde Kritik an den Zuständen laut, immer wieder gab es kleinere und größere Skandale.

Doch nichts hat sich geändert. Das beste Beispiel ist die Kinder- und Jugendmedizin in Rostock: Seit zehn Jahren sind die Probleme bekannt. Die schon damals regierende SPD hat sie bis heute ausgesessen. Es gab Arbeitsgruppen, Aussprachen, Kommissionen – am Ende alle ohne Ergebnis. An einer ernsthaften Aufarbeitung scheint die Regierung kein Interesse zu haben. An einer Verbesserung der Lage offenbar auch nicht.

Fehlbesetzung im Aufsichtsrat

Der Untersuchungsausschuss muss nun schonungslos aufklären, was seit so vielen Jahren schief läuft. Und er muss Lösungen erarbeiten. Das „Rumdoktorn“ muss ein Ende haben. Eigentlich ist das der Job von Mathias Brodkorb – Ex-Bildungs- und Finanzminister der Schweriner SPD –, der Ende 2019 als Aufsichtsratschef beider Uni-Kliniken inthronisiert wurde. Nach knapp zwei Jahren entpuppt sich diese Personalie aber mehr und mehr als absoluter Fehlgriff. Brodkorb fällt mehr durch fragwürdige Beiträge in Politikmagazinen als durch Verbesserungen für die Patienten auf.

Von Andreas Meyer