Urlaub in MV: In Corona-Zeiten brauchen wir Anstand am Strand

An den Stränden von Mecklenburg-Vorpommern ist genug Platz für alle. Wenn jeder Rücksicht nimmt und sich an die Regeln hält, dann wird es auch in Corona-Zeiten ein ganz toller Urlaub, meint OZ-Redakteur Bernhard Schmidtbauer.