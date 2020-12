Urteil zu Corona-Kritik: Greifswalder Gericht vergreift sich massiv im Ton

Rostock

In diesem Jahr mussten Politiker sehr schnell, sehr tiefgreifende Entscheidungen treffen. Gerichte sind dann eingeschritten, wenn die Maßnahmen zu unbestimmt, unverhältnismäßig oder ungeeignet waren, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Etwa zu Ostern, als das Oberverwaltungsgericht Greifswald die Reiseregeln für Einheimische kippte.

Umso befremdlicher wirkt nun ein Gerichtsbeschluss, der es mit der Trennung von Exekutive und Judikative nicht ganz so genau zu nehmen scheint. Ein CDU-Bürgermeister aus einem Dorf bei Anklam hatte Widerspruch gegen die Corona-Verordnung in Vorpommern-Greifswald eingelegt. Das Verwaltungsgericht hat diesen abgewiesen – was auch in Ordnung ist.

Loblied auf den Staat, der die Bevölkerung schützt

In der Begründung wird jedoch angemahnt, staatliches Handeln in dieser schweren Zeit nicht allzu kritisch zu hinterfragen, noch dazu als Bürgermeister. Im schulmeisterlichen Ton wird der Mann regelrecht abgekanzelt. Gleichzeitig wird ein Loblied auf den Staat gesungen, der stets bemüht sei, die Bevölkerung zu schützen.

Doch gerade jetzt braucht es kritische Stimmen, auch wenn das manchmal schwer zu ertragen ist. Es ist wichtig, diese Kritik nicht nur der Aluhut-Fraktion zu überlassen. Von einem Gericht darf man erwarten, dass es die Einwände prüft und unabhängig zu einem Ergebnis kommt – und keine politischen und überheblichen Statements abgibt.

Von Alexander Müller