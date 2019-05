Rostock/Schwerin

Stundenausfall, Vertretungsstunden und immer mehr Quereinsteiger – in Mecklenburg-Vorpommern fehlt es an Lehrern. Bis 2030 gehen knapp 8700 Pädagogen im Nordosten in den Ruhestand. Das sind drei Viertel aller Lehrkräfte.

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass eine Lehrkraft, die seit zwei Jahren an der Schule als Vertretungslehrerin arbeitet, trotz Planstelle keine unbefristete Anstellung angeboten bekommt. Für Vertretungslehrer ist es schwer, die Zukunft zu planen – sie kommen von einem befristeten Vertrag in den nächsten.

Natürlich sollten diejenigen, die einen guten Abschluss vorweisen können, auch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und an der Schule ihrer Wahl haben. Doch die Abschlussnote sollte vorwiegend dann eine Rolle spielen, wenn sich wirklich neue Fachkräfte auf einen Stelle bewerben – und nicht bereits an der Schule etablierten Lehrer, die bleiben wollen. Erfahrung – aus im Umgang mit der Klasse – muss eine mindestens genauso große Rolle spielen. Die Schüler brauchen nicht nur Lehrer mit guten Abschlussnoten – sie brauchen vor allem Kontinuität.

Katharina Ahlers