Rostock

Endlich gute Nachrichten von der Waldbrandfront: Die Bewohner von drei evakuierten Dörfern rund um Lübtheen dürfen wieder nach Hause. Das haben sie den unermüdlichen Kämpfern gegen die Flammen zu verdanken, von denen seit Mittwoch erstmals mehr als 1000 gleichzeitig im Einsatz sind. Der Spruch „viel hilft viel“ scheint also zu stimmen.

Gerade für die Bundeswehr ist das nach dem Eurofighter-Zusammenstoß in der vergangenen Woche und dem Hubschrauberabsturz am Montag ein dringend benötigter Erfolg, zeigte der Löscheinsatz doch, was die Truppe trotz der heiß diskutierten Materialprobleme im Frieden zu leisten vermag.

Helden sind für die Anwohner, die um ihr Hab und gut fürchten mussten, sicher die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren. Mit ihrem ganzen Können stellten sie sich zwischen die Flammen und die bedrohten Dörfer. Respekt! Aber auch die zivilen Helfer, die für die Einsatzkräfte wie für die Evakuierten Kuchen gebacken, Kaffee gekocht oder Betten bereitgestellt haben, dürfen nicht vergessen werden.

Noch ist die Gefahr jedoch nicht gebannt. Die Helden von Lübtheen werden noch gebraucht.

Weiterlesen:

Panzer bremsen Feuerwalze: Einwohner kehre in drei Dörfer zurück

Feuerwehrleute aus Lübtheen zurück: „Es war die Hölle“

Waldbrand bei Lübtheen unter Kontrolle – Erste Bewohner kehren zurück

Welle der Hilfsbereitschaft für die Helden von Lübtheen

1000 Burger für die Helden von Lübtheen: „Rapid Relief Team“ versorgt Helfer

Axel Büssem